Hint JSPL’nin çelik üretimi Şubat ayında %1, satışları ise %8 arttı

Perşembe, 10 Mart 2022 09:51:52 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %1 artışla 657.000 mt olurken, satışları yıllık %8 artarak 590.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda toplam ihracatın toplam satışların %24’ünü oluşturduğu ve bir önceki aya kıyasla %31 ve yıllık %26 arttığı belirtildi.

JSPL İdari Yöneticisi V.R. Sharma, “Rusya-Ukrayna savaşının etkileri dünyada da hissedilmeye başladı. Brent petrol ve enerji fiyatları çok hızlı bir şekilde artıyor. Termal kömür, koklaşabilir taş kömürü ve ferroalyaj fiyatlarında kaydedilen sert artışlar sonucunda çelik fiyatları da yükseliyor. Sektör maliyet baskısıyla mücadele ederken, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle çelik fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor,” açıklamasını yaptı.