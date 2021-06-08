Hint JSPL’nin çelik üretimi Nisan-Mayıs döneminde %31 arttı

Salı, 08 Haziran 2021 10:52:28 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Steel and Power Limited (JSPL), bu yılın Nisan-Mayıs döneminde yıllık %31 artışla 1,37 milyon mt çelik üretti.

Söz konusu dönemde, şirketin toplam çelik satışı yıllık %7 artışla 1,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

JSPL, 2021-22 mali yılında 8-8,5 milyon mt çelik üretmeyi planladığını belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “JSPL, yerel talepte görülen zayıflamanın yarattığı etkiyi, kârlı küresel pazarlara ihracat gerçekleştirerek dengelemeye devam ediyor. Bu yılın Nisan ayında yapılan ihracat şirketin toplam satışlarının %21’ini oluştururken, bu oran Mayıs ayında %36’ya yükseldi,” ifadelerine yer verildi.