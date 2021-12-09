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Hint JSPL’nin çelik üretimi Kasım ayında %10 arttı

Perşembe, 09 Aralık 2021 10:17:20 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) çelik üretimi, bu yılın Kasım ayında, yıllık %10 artışla 674.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, şirketin çelik satışları yıllık %5 düşüşle 539.000 mt seviyesinde kaydedildi. Yük vagonu sıkıntısının teslimatları olumsuz etkilemesinin, söz konusu düşüşe neden olduğu belirtildi.

JSPL İdari Yöneticisi V.R. Sharma, “2021-2022 mali yılında, yıllık 8-8,2 milyon mt üretim hedefimizi gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Ayrıca, tüm hedeflerimizi gerçekleştireceğimize yönelik inancımız tam,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  Jindal  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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