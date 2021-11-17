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Hint JSPL’nin çelik üretimi Ekim ayında %7 arttı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 10:31:06 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) çelik üretimi, bu yılın Ekim ayında, yıllık %7 artışla 624.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, şirketin çelik satışları yıllık %1 düşüşle 585.000 mt seviyesinde kaydedildi.

JSPL, Indian Railways’in, yük vagonlarını, kömür nakliyatı amacıyla yakıt sıkıntısı yaşayan termik santrallere yönlendirmesi sonucunda ortaya çıkan yük vagonu sorununa bağlı olarak satışların hafifçe düştüğünü belirtti.

Aynı ayda, satışların %23’ünü ihracatın oluşturduğu da eklendi.


Etiketler: Hindistan  Jindal  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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