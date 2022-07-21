Hint JSPL’nin çelik üretimi 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %6 azaldı

Perşembe, 21 Temmuz 2022 10:17:43 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) çelik üretimi 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %6 düşüşle 1,99 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin satışları yıllık %16 düşerek 1,74 milyon mt seviyesine geriledi.

JSPL, Angul tesisinde doğrudan indirgenmiş demir üretiminin kömür arzındaki sıkıntıya bağlı olarak düştüğünü ve Raigarh tesisindeki üretimin ise tesisin kapatılması nedeniyle azaldığını belirtti.

JSPL İdari Yöneticisi V.R. Sharma, hükümetin bu yılın Mayıs ayının sonunda devreye aldığı yeni vergi politikasının birinci çeyrekte hem iç hem de dış piyasalara yapılan satışları olumsuz etkilediğini söyledi. Yerel satış tonajı yıllık %12, ihracat tonajı ise yaklaşık %26 düştü.

Sharma sözlerine, “Avrupa’da ciddi bir malzeme ihtiyacı var. Yüksek tonajlı alımlar yapmak istiyorlar ancak ihracata getirilen %15 oranındaki vergi dış piyasalara verilen fiyatlar üzerinde baskı kuruyor. Katma değerli çelik alıcıları ve Hindistan çıkışlı ürünleri tercih eden yabancı alıcılar halen mevcut. Söz konusu ürünler ihracat vergisinden muaf,” şeklinde devam etti.

Sharma ayrıca JSPL’nin mevcut mali yılda tesislerini kapatmayı planlamadığını ancak termal kömür bulunabilirliğinin azalmasına veya arızalara bağlı olarak belirli aralıklarla tesislerde üretime ara verilebileceğini de ekledi.