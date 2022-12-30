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Hint JSPL RINL’nin özelleştirilme sürecine katılabilir

Cuma, 30 Aralık 2022 11:51:07 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Jindal Steel and Power Limited’e (JSPL) yakın kaynaklar şirketin devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) için başlatılan özelleştirilme sürecine katılabileceğini belirtti.

Kaynaklar, JSPL’nin çoğunlukla uzun mamul üretimi yapmasına ve RINL’nin özel uzun mamul kapasitesinin yıllık 7,3 milyon mt seviyesinde yer almasına bağlı olarak söz konusu devralım sayesinde JSPL’nin maliyet avantajı kazanabileceğini söyledi.

RINL’nin liman şehri Vishakhapatnam’da yer almasının da koklaşabilir taş kömürü ithalatı ve nihai mamul ihracatı bakımından rekabet avantajı sağlayacağı ifade edildi.

Öte yandan doğru fiyata yapılan birleşmelerin ve devralımların sıfırdan bir tesis inşa etmeye kıyasla daha hızlı bir çözüm olduğunu ifade eden kaynaklar, RINL’nin JSPL’nin yıllık 30 milyon mt üretim kapasitesine ulaşma hedefine önemli bir katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

2023-2024 yılının mali yılının sonuna kadar tamamlanması beklenen kapasite artırım projeleriyle birlikte JSPL’ye ait Angul tesisinin üretim kapasitesi 12 milyon mt ve Raigarh tesisinin üretim kapasitesi 3,6 milyon mt seviyelerine yükselecek.

Ayrıca RINL’nin JSPL’nin ürün portföyünü tamamlamasının yanı sıra kapasite artırımlarına yönelik geniş arazileri bulunduğu ve devralımın başarılı olması halinde RINL’nin büyütülerek yalnızca özel uzun mamul üreticisi olarak faaliyet göstermeyeceği de eklendi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

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