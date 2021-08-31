Hint JSPL projelerini finanse etmek ve borcunu kapatmak için tahvil ihracı yoluyla 1 milyar $ elde edecek

Salı, 31 Ağustos 2021 10:42:55 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), iç ve dış piyasalarda, tahvillerini ihraç yoluyla elden çıkararak 1 milyar $ elde etmeye onay verdiğini duyurdu.

Şirket, mevcut borcunu ödemek ve genişletme projelerini finanse etmek amacıyla kaynak elde edeceğini açıklamıştı.

JSPL, ayrıca, çelik üretim kapasitesini artırmak amacıyla 2,4 milyar $ yatırım yapacağını belirtti.

Şirket, Odisha’da yer alan Angul üretim tesisinin mevcut yıllık 8,6 milyon mt üretim kapasitesini 2025 yılının Mart ayına kadar yıllık 15,9 milyon mt’a; mevcut yıllık 10 milyon mt pelet üretim kapasitesini ise 2024 yılına kadar 21 milyon mt’a kadar çıkarmayı planlıyor.