Hint JSPL Paradip’te yük konteyneri imalatı projesi planlıyor

Cuma, 09 Nisan 2021 11:54:32 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Odisha eyaletinde bulunan Paradip Limanı’nda çelik ürünlerine yönelik yük konteyneri imalatı projesi başlatmayı düşünüyor.

Bir hükümet yetkilisine göre, JSPL ayrıca, Odisha eyaletinde entegre çelik tesisinin bulunduğu Angul bölgesi ile Paradip Limanı’nı birbirine bağlayan demir yolu hattına yatırım yapmayı planlıyor.

Paradip Limanı’nın işletmecisi The Paradip Port Trust, çelik ürünlerine yönelik yük konteyneri üretim tesisi için şirkete 100 dönüm arazi teklif etti.

JSPL Başkanı Navin Jindal önderliğinde bir ekip, bu haftanın başında Paradip Limanı’nı ziyaret etti ve liman yetkilileriyle iki projenin inşasına yönelik bir görüşme gerçekleştirdi.