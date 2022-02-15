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Hint JSPL Odisha eyaletinin açtığı ihalede Utkal-C kömür bloğunu aldı

Salı, 15 Şubat 2022 10:21:16 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL), Odisha eyaleti hükümetinin kömür bloklarına yönelik açtığı ihalenin üçüncü turunda Uktal-C kömür bloklarını aldığını bildirildi.

Bununla birlikte beş adet kömür bloğuna yönelik açılan ihalenin üçüncü turunun da tamamlandığı öğrenildi.

JSPL’nin ihalede en yüksek teklifi vererek kazandığı Utkal-C bloğunun jeolojik rezervi 196,34 milyon mt, tam üretim kapasitesi ise yıllık 3,37 milyon mt seviyelerinde yer alıyor.

Şirketin Odisha ve Chhattisgarh eyaletlerinde toplam kurulu üretim kapasitesi yıllık 8,6 milyon mt seviyesinde yer alan entegre tesisleri bulunuyor.


Etiketler: Jindal  madencilik  hammaddeler  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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