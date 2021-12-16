Hint JSPL NINL’nin tasfiye sürecinde agresif teklifler verecek

Perşembe, 16 Aralık 2021 10:37:14 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Steel and Power Limited (JSPL), tasfiye süreci başlatılan hükümete bağlı çelik üreticisi Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) için agresif teklifler vereceğini söyledi.

JSPL İdari Yöneticisi V.R. Sharma, “NINL konusunda oldukça ciddiyiz ve agresif teklifler vereceğiz. NINL, Odisha’daki faaliyetlerimiz açısından büyük bir önem taşıyor,” yorumunu yaptı.

Teklif verme sürecinin 23 Aralık tarihinde başlayacağını dile getiren Sharma, NINL tesisinde filmaşin ve inşaat demiri üretim hattı, kok fırını ve konteyner üretim birimi kurmayı planladıklarını belirtti.

Üretim kapasitesi yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alan NINL’nin öz sermayesinin %49,78’i hükümete bağlı ticaret firması MMTC Limited; %10,10’u hükümete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited; %0,68’i danışmanlık şirketi MECON; %0,68’i mühendislik şirketi BHEL; %12’si Odisha eyaletine bağlı IPICOL ve %20,47’si Odisha eyaletine bağlı madencilik şirketi OMC Limited’in elinde bulunuyor.