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Hint JSPL Limited çelik tekerlek üretim tesisi inşası için GIFLO Steel ile işbirliği yaptı

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 15:02:04 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL) Macaristan merkezli GIFLO Steel ile demir yollarında kullanılmak üzere çelik tekerlek üretimi gerçekleştirmek için teknik işbirliğine girişti.

Demir yolu tekerleği üretim tesisi Chhattisgarh’ın merkezine inşa edilecek ve şu anda tamamı ithalatla karşılanan yıllık 60.000 adet ihtiyacı karşılayacak.

Açıklamaya göre, tesisin yıllık 25.000 mt üretim kapasitesi olacak ve JSPL aynı zamanda, özellikle yüksek hızlı tren sistemleri için, demir yollarındaki asimetrik rayların makaslarında kullanılacak döküm parçalar üretecek.

Öte yandan devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) de ülkenin kuzeyinde yılda 100.000 adet tekerlek üretecek bir tesisin inşasını tamamladı. Fakat ortaya çıkan operasyonel sorunlardan dolayı üretime geçemedi. Bu durum ülkenin demir yolu taşımacılığı şirketi Indian Railways’i bir ihale açarak sonucunda 39.000 tekerleği Çinli bir şirketten almak zorunda bıraktı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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