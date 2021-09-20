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Hint JSPL ihale yoluyla Kasia demir cevheri madeninin sahibi oldu

Pazartesi, 20 Eylül 2021 11:56:50 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Odisha eyaleti hükümeti tarafından açılan ihalede en yüksek teklifi vererek, Kasia demir cevheri madeninin sahibi oldu.

194 hektarlık arazide yer alan maden, önceden Aditya Birla Group’a ait Essel Mining tarafından işletiliyordu. Faaliyette olan bir maden olması sebebiyle, JSPL’nin üretime başlaması için onay alması gerekmeyecek.

İhalenin koşulları gereğince, JSPL, yaptığı 100 INR’lik her satış veya işlem için Odisha eyaleti hükümetine 118 INR ödeme yapacak.


Etiketler: madencilik  Hint Yarımadası  Jindal  Hindistan  |  benzer haberler »


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