Hint JSPL “dünyanın en büyük inşaat demiri tesisinde” üretime başladı

Cuma, 29 Nisan 2022 09:50:21 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Odisha’daki Angul tesisinde yer alan ve dünyanın en büyük inşaat demiri tesisi olduğu öne sürülen yıllık 1,4 milyon mt kapasiteli tesisinde üretime başladığını duyurdu.

Söz konusu tesis Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh’in katılımıyla devreye alındı.

Şirket tesisin yalnızca dünyanın en yüksek kapasiteli inşaat demiri üretim tesisi olmadığını, ülkede 50 mm ebatlı inşaat demiri üretebilen tek tesis olduğunu ifade etti.

Ayrıca aynı tesisin enerji ihtiyaçlarını kömür gazlaştırma yoluyla karşıladığı öğrenildi.

JSPL İdari Yöneticisi V.R. Sharma, “Şirketimizin ar-ge ekibi tarafından geliştirilen ve Hindistan'da bir ilk olan tesisimizde artık 50 mm ebatlı inşaat demiri üretebiliyoruz,” açıklamasını yaptı.