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Hint JSPL Aralık ayında aylık çelik üretim ve satış rekorunu kırdı

Pazartesi, 04 Ocak 2021 12:19:26 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Aralık ayında aylık çelik üretim ve satış rekorunu kırdığını açıkladı.

JSPL’nin Odisha eyaletine bağlı Angul’da bulunan entegre çelik tesisi, Aralık ayında 416.000 mt ile aylık üretim rekorunu kırarken, Hindistan’ın merkezinde bulunan Raigharh tesisi de Aralık ayında 311.000 mt ile aylık üretim rekorunu kırdı. İki tesisin toplam üretimi 727.000 mt seviyesinde kaydedildi.

2019 yılının Aralık ayında söz konusu iki tesisin toplam çelik üretimi 559.000 mt seviyesinde yer almıştı.

JSPL, 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 711.000 mt ile aylık çelik satışı rekorunu kırdığını açıkladı.


Etiketler: çelik üretimi  Hint Yarımadası  Hindistan  üretim  |  benzer haberler »


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