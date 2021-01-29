Hint JSPL, Angul’u dünyanın en büyük çelik tesisi yapmak için kapasitesini 25,2 milyon mt’a çıkaracak

Cuma, 29 Ocak 2021 15:03:59 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Steel and Power Limited (JSPL) tarafından yayımlanan “Vizyon Bildirisine” göre, üretici Odisha eyaletinde bulunan Angul çelik fabrikasının kapasitesini 6 milyon mt’dan 25,2 milyon mt’a yükselterek tüm üretim tesislerinin tek bir yerde toplandığı dünyanın en büyük çelik tesisini kuracak.

Söz konusu bildiride, “Angul çelik fabrikamızda türünün tek örneği bir teknolojiyle üretim yapıyoruz. Doğrudan indirgenmiş demir üretiminde kullanılan sentez gazını, yerel kömür kullanarak üretiyoruz. Fabrikanın kapasitesini temiz enerji kaynakları aracılığıyla 25,2 milyon mt’a çıkaracağız. JSPL Angul’un çevre dostu çelik üretim kapasitesi, hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir kullanımı ve elektrik ark ocağıyla büyütülecek. Tesiste ayrıca, çevre dostu çimento üretecek yıllık 12,5 milyon mt kapasiteli bir çimento ünitesi olacak,” ifadeleri yer aldı.

Şirket ayrıca, güçlü bir tedarik zinciri ve hammadde taşıma sistemi oluşturmak adına son teknoloji bir liman ve bu limanı Angul çelik fabrikasına, Odisha eyaletinin Barbil şehrindeki pelet tesisine ve Chhattisgarh eyaletindeki Raigarh çelik tesisine bağlayacak bir demir yolu ağı inşa edeceğini belirtti.

JSPL Başkanı Navin Jindal, “JPSL şu anda Odisha’daki en büyük özel yatırımcı. Odisha eyaleti yatırımlarımız ve büyümemiz için birinci tercihimiz olarak kalmaya devam edecek. Bu yatırımın önemli bir kısmı iç büyümemizden ve sermaye takviyemizden geliyor. Odisha çelik üretiminin kalesi haline gelecek,” şeklinde konuştu.