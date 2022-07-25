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Hint JSPL 2022-2023 mali yılına yönelik üretim hedefini değiştirmedi

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 13:58:20 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) çelik üretiminin yıllık %6 düşüşle 1,99 milyon mt’a gerilemesine rağmen mevcut mali yıla yönelik üretim hedefinin halen 8,2-8,4 milyon mt seviyesinde yer aldığını belirtti.

Şirket hammadde arzında sıkıntı yaşamadığını ve kendilerine ait olan dört kömür bloğu sayesinde tesislerine istikrarlı bir şekilde termal kömür tedarik edilebileceğini ifade etti.

Hükümetin devreye aldığı yeni vergi politikasına rağmen JSPL, alıcıların daha yüksek seviyeleri ödemeye istekli olduğu katma değerli ürünleri dış piyasaya satmaya yoğunlaşarak toplam üretiminin en az %20’sini ihracata ayırmaya devam edecek.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

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