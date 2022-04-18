Hint JSPL 2021-2022 mali yılında çelik üretim rekoru kırdı

Pazartesi, 18 Nisan 2022 09:52:25 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal and Power Limited’in (JSPL) çelik üretimi 2021-2022 mali yılında yıllık %7 artışla 8,01 milyon mt seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

Aynı mali yılda şirketin toplam satışları yıllık %5 artışla 7,63 milyon mt olurken, satışların %33’ünü ihracatın oluşturduğu belirtildi.

JSPL İdari Yöneticisi V.R. Sharma, “2022-2023 yılında üretim kapasitemizin 9 milyon mt seviyesinde yer almasını hedefliyoruz. Odisha’da yer alan Angul tesisinde kapasitesi artırım projesi devam ediyor. Üretim kapasitemizi 2024-2025 mali yılına kadar 15 milyon mt’a çıkarmayı bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.