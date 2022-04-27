﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint JSL ve JSHL’nin birleşmesine onay verildi

Çarşamba, 27 Nisan 2022 14:04:18 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Jindal Stainless Limited (JSL) ile Jindal Stainless Hisar Limited’in (JSHL) hissedarları ve alacaklıları iki şirketin birleşmesine onay verdi.

Jindal Stainless İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal tarafından yapılan açıklamada, “Hissedarlarımızın ve alacaklılarımızın büyük bir çoğunluğunun JSL-JSHL birleşimine onay vermesinden memnuniyet duyuyoruz,” sözlerine yer verildi.

Birleşmenin bu mali yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu şirketler borçlanma maliyetini düşürmek amacıyla hayata geçirilen yeniden yapılandırma planı kapsamında 2015 yılında ayrılmıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi Jindal 

Benzer haberler

19 Nis

Hint JSL Limited ‘yeşil paslanmaz çelik’ üretmek amacıyla yenilenebilir enerjiye yatırım yapacak
18 Nis

Hint JSPL 2021-2022 mali yılında çelik üretim rekoru kırdı
12 Nis

Hint Jindal Stainless’ın satış hacmi 2021-2022 mali yılında %23 arttı
11 Nis

Hint JSPL Raigarh çelik tesisinde kömür gazlaştırma tesisi kuracak
24 Şub

Hint JSPL RINL ve NMDC Steel’in özelleştirilme sürecine katılmayı planlıyor
09 Şub

Hint JSPL’nin net kârı üçüncü çeyrekte %27 düştü
08 Şub

Hint JSL’nin net kârı üçüncü çeyrekte %300 arttı
04 Oca

Hint JSPL’nin çelik üretimi Nisan-Aralık döneminde %9 arttı
20 Ara

Hint Jindal Stainless ilk yerli üretim paslanmaz baklava desenli sacı piyasaya sürdü
16 Ara

Hint JSPL NINL’nin tasfiye sürecinde agresif teklifler verecek