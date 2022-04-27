Hint JSL ve JSHL’nin birleşmesine onay verildi

Çarşamba, 27 Nisan 2022 14:04:18 (GMT+3) | Kalküta

Jindal Stainless Limited (JSL) ile Jindal Stainless Hisar Limited’in (JSHL) hissedarları ve alacaklıları iki şirketin birleşmesine onay verdi.

Jindal Stainless İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal tarafından yapılan açıklamada, “Hissedarlarımızın ve alacaklılarımızın büyük bir çoğunluğunun JSL-JSHL birleşimine onay vermesinden memnuniyet duyuyoruz,” sözlerine yer verildi.

Birleşmenin bu mali yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu şirketler borçlanma maliyetini düşürmek amacıyla hayata geçirilen yeniden yapılandırma planı kapsamında 2015 yılında ayrılmıştı.