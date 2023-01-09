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Hint JSL 2021-2022 mali yılında paslanmaz çelik üretiminde karbon salımını 140.000 mt azalttı

Pazartesi, 09 Ocak 2023 14:03:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın en büyük paslanmaz çelik üreticisi olan Jindal Stainless Limited (JSL) Başkanı Abhyuday Jindal, karbon salımının 2021-2022 mali yılında 2050 yılına kadar karbonsuz üretime ulaşma hedefi doğrultusunda 140.000 mt azaltıldığını belirtti.

Jindal, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen üretimi ve tüm sahalarda elektrikli araç kullanımı gibi çeşitli girişimler aracılığıyla karbon salımının azaltıldığını ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket Hisar tesisinde yeşil hidrojen tesisi kurmak amacıyla Hygenco India Private Limited ile iş birliğine gitmişti. JSL aynı zamanda Jaipur tesisinde şebeke ölçeğinde yenilenebilir enerji tesisi kurmak amacıyla ReNew Power Limited ile de anlaşma imzaladı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

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