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Hint JISPL yıllık bakım çalışmalarını erkene çekti

Perşembe, 23 Haziran 2022 09:52:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in bağlı kuruluşu Jindal Ispat Special Products Limited (JISPL) yıllık bakım çalışmalarını daha erken bir tarihe aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yüksek fırının, sinterleme tesisinin ve çelikhanenin 21 Haziran tarihinde başlatılan ve 25 gün sürecek bakım çalışmaları müddetinde kapalı olacağı belirtildi.

Üretim kapasitesi yıllık 950.000 mt seviyesinde yer alan JISPL, dikişsiz boru, otomotiv çeliği ve yüksek hızlı tren rayı üretiyor. JSW Steel geçtiğimiz ay söz konusu bağlı kuruluşunu kendi bünyesi altında birleştireceğini ve JISPL’nin üretim kapasitesini yıllık 1,2 milyon mt’a yükselteceğini duyurmuştu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

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