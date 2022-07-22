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Hint JISPL Raigarh tesisinde yürüttüğü bakım çalışmalarının süresini uzattı

Cuma, 22 Temmuz 2022 10:42:58 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel Limited’in bağlı kuruluşu Jindal Ispat Special Products Limited (JSPL), Raigarh tesisinde yürütttüğü bakım çalışmalarının süresini uzattı.

Kaynaklar, şirketin bakım çalışmalarını erkene çektiğini ve dün itibarıyla başlayan çalışmaların 25 gün sürmesinin planlandığını söyledi.

Ancak JISPL tarafından tesisin ne kadar daha faaliyet göstermeyeceğine veya üretime ne zaman yeniden başlanacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmemesine rağmen tesisin bakım çalışmalarına bağlı olarak kapalı kalma süresi uzatıldı.

Piyasa kaynakları, JISPL gibi birden fazla yerel üreticinin Mayıs ayının sonunda devreye alınan yeni vergi politikası ve dolayısıyla dış piyasalara yapılan satışların azalması karşısında bakım çalışmalarını erkene çekmeyi ve hatta süresini uzatmayı planladığını söyledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

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