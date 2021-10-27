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Hint Jindal Stainless’ın net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde %34 arttı

Çarşamba, 27 Ekim 2021 11:12:23 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Jindal Stainless Limited (JSL) tarafından yapılan açıklamada, şirketin net kârının, 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %34 artışla 3,63 milyar INR (48,40 milyon $) seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, JSL’nin toplam satış gelirleri yıllık %25 artarak 48,15 milyar INR (642 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

İşleme, boru, demir yolu & vagon ve metro rayları gibi başlıca son kullanıcı sektörler doğrultusunda, paslanmaz çelik talebi, 2021-2022 yılının ikinci çeyreğinde güçlü seyretti. Ancak, yarı iletken sıkıntısı nedeniyle ortaya çıkan uzun bekleme süreleri sonucunda otomobil sektörünün satışları zayıf seyretmeye devam etti. Konteyner sıkıntısı nedeniyle lojistik sektöründe yaşanan sıkıntılara rağmen JSL’nin faaliyet performansı, erkenden yapılan planlama ve stratejik hammadde tedariki sayesinde güçlü seyretti.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  Jindal  çelik üretimi  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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