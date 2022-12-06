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Hint Jindal Stainless yenilenebilir enerji santrali kurmak için Renew Power ile anlaşma imzaladı

Salı, 06 Aralık 2022 11:22:31 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Limited, Odisha’da yer alan çelik tesisinde yenilenebilir enerji santrali kurmak amacıyla ülkenin en büyük yenilenebilir enerji şirketi Renew Power Limited ile anlaşma imzaladı.

Söz konusu santralde güneş ve rüzgar enerjisi teknolojileri kullanılarak yıllık 700 milyon kilovat enerji üretilmesi öngörülüyor.

Jindal İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “Jindal Stainless olarak Hindistan’ın net sıfır karbon hedefleri doğrultusunda yalnızca yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak büyümeyi taahhüt ediyor, bu konuda adım atıyoruz. Renew Power ile ortak projemizin 2024 yılının Mayıs ayında faaliyetlerine başlaması ve karbon salımının yıllık 650.000 mt’dan fazla azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Jindal 

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