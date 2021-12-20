Hint Jindal Stainless ilk yerli üretim paslanmaz baklava desenli sacı piyasaya sürdü

Pazartesi, 20 Aralık 2021 10:09:33 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Stainless Steel Limited (JSL), ilk yerli üretim paslanmaz baklava desenli sacı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Şirket, talebin yıllık 200.000 mt seviyesinde aldığını ve önümüzdeki üç yıllık süreçte, pazar payının %20’sini elde etmeyi planladığını belirtti.

JSL İdari Yöneticisi Abhubay Jindal, “Jindal Infinity markamız altında, yıllık 40.000 mt paslanmaz baklava desenli sac satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Baklava desenli sac, taşımacılık ve sanayi sektörlerinde kullanılıyor,” açıklamasını yaptı.

Jindal, ülkenin paslanmaz baklava desenli sac talebinin %8 arttığını ve bu sayede yaklaşık 5 milyar INR (67 milyon $) kazanç sağlamayı beklediklerini ekledi.