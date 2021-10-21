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Hint Jindal Stainless Hisar yeni çelik şerit üretim tesisini devreye aldı

Perşembe, 21 Ekim 2021 11:02:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Hisar Limited (JSHL), kapasite artırım planlarının birinci aşaması kapsamında, üretim kapasitesi yıllık 26.000 mt seviyesinde yer alan yeni çelik şerit üretim tesisini devreye aldığını duyurdu.

Yeni tesisle birlikte JSHL’nin toplam çelik şerit üretim kapasitesi yıllık 48.000 mt seviyesine çıkacak.

Şirket, önümüzdeki iki yıllık süreçte, toplam çelik şerit üretim kapasitesini yıllık 60.000 mt seviyesine çıkarmak amacıyla 60 milyon $ sermaye harcaması yapacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, çelik şerit üretim kapasitesinin artırılmasıyla birlikte şirketin, otomotiv, işleme, havacılık ve elektrikli araç gibi sektörlerdeki konumunun güçleneceği belirtildi.

CEO Abhyuday Jindal, “Çelik şerit üretim kapasitesinin artırılmasının ardından şirketimizin küresel piyasadaki payı %8’e çıkacak ve gelirleri %8-10 artacak,” sözlerini kaydetti.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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