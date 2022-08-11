Hint Jindal Stainless Hisar Limited yeşil hidrojen tesisi kuracak

Perşembe, 11 Ağustos 2022 10:15:27 (GMT+3) | Kalküta

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Hisar Limited, karbon salımını yıllık yaklaşık 2.700 mt azaltmak amacıyla yeşil hidrojen tesisi kuracağını duyurdu.

Şirket, yeşil hidrojen tesisi için Hygenco India Private Limited ile iş birliğine gittiğini ve ülkenin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yeşil hidrojen kullanan ilk paslanmaz çelik üreticisi olacağını ifade etti.

Jindal Stainless İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “Yeşil hidrojen imalat sektöründe termal enerjiden temiz enerjiye geçişimizi hızlandıracak ve bu sayede enerji tasarrufuna yönelik net sıfır karbon salımı hedefimize ulaşmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.