Hint Jainam Ferro Alloys’un net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde %1.394 arttı

Salı, 23 Kasım 2021 11:04:55 (GMT+3) | Kalküta

Jainam Ferro Alloys India Limited’in (JFAIL) net kârı, 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül), yıllık %1.394 artışla 15,08 milyar INR (203 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam satış gelirleri yıllık %151 artarak 90,5 milyar INR (1,2 milyar $) oldu.

Chhattisgarh’ta yer alan ve ferromanganez ile silikomangan dahil olmak üzere ferroalyaj üretiminde batık ark ocağı işleten şirket, Tata Steel, Jindal Steel and Power Limited ile Steel Authority of India Limited gibi yerel çelik üreticilerinin başlıca tedarikçisi konumunda bulunuyor.