Hint ISC’nin iflas kurtarma sürecinde dört yatırımcı niyet beyanı gönderdi

Perşembe, 20 Ocak 2022 10:55:14 (GMT+3) | Kalküta

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Indian Steel Corporation’ı (ISC) iflas kurtarma yoluyla satın almak üzere en az dört yatırımcı niyet beyanı gönderdi.

ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in bağlı kuruluşu AM Mining Private Limited, Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Metro Global Private Limited ve Khandwala Finstock’un ISC’yi devralmak amacıyla niyet beyanı gönderenlerden olduğu belirtilse de söz konusu şirketler konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Mitsui & Co.’nun %20 hissesi bulunan ve 2018 yılından itibaren temerrüde düşen ISC, Ruchi Group tarafından satışa çıkarılmıştı.