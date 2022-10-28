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Hint IMFA’nın net kârı 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde %88 azaldı

Cuma, 28 Ekim 2022 11:00:29 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA) 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %88 düşüşle 170 milyon INR (2,06 milyon $) konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam satış geliri yıllık %29 artışla 6,77 milyar INR (82 milyon $) seviyesinde yer aldı.

IMFA İdari Yöneticisi Subhrakant Panda, “Yüksek girdi maliyetleri kâr marjlarını olumsuz etkiledi. Ancak tam entegre ve borçsuz olmamız mali sonuçlarımıza yansıdı. Performansımızın ileriye dönük olarak artmasını bekliyoruz,” şeklinde konuştu.

Odisha’ya yer alan ve üretim kapasitesi yıllık 284.000 mt seviyesinde yer alan IMFA, Hindistan’ın önde gelen tam entegre katma değerli ferrokrom üreticisi olarak biliniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar 

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