Hint IMFA’nın net kârı 2021-2022 mal yılının ikinci çeyreğinde beş kat arttı

Çarşamba, 27 Ekim 2021 10:24:11 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın başlıca krom cevheri ve ferrokrom üreticisi Indian Metals and Ferro Alloys Limited’in (IMFA) net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık 5 kat artarak 1,43 milyar INR (19 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam satış gelirleri yıllık %45 artışla 6,58 milyar INR (87 milyon $) oldu.

IMFA İdari Yöneticisi Subhrakant Panda, “Diğer emtia fiyatları doğrultusunda yüksek seyreden ferrokrom fiyatları sayesinde şirketimizin hasılatı, çeyreklik bazda kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı ve iyi bir kâr elde ettik,” açıklamasını yaptı.