Hint ihracatçılar konteyner imalatçılarına mali teşvik verilmesini talep ediyor

Perşembe, 27 Ocak 2022 11:11:06 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan İhracatçılar Federasyonu (FIEO), ihracatı olumsuz etkileyen ve ciddi boyutlara varan konteyner sıkıntısı karşısında konteyner imalatçılarına mali teşvik verilmesini talep etti.

FIEO ihracatçıların konteyner bulmakta zorlandığını, yerel üretim yapılmaması nedeniyle tamamen ithalata bağımlı olduklarını ve bu nedenle mali teşvik verilmesini istedi.

FIEO Başkanı A. Sakthivel konuya ilişkin, “Konteyner imal etmek için vasıflı çelik gerekiyor. Çin hammaddeye kolay bir şekilde erişebildiğinden küresel konteyner ihtiyacının %80’ini karşılıyor. Hükümet önümüzdeki beş yıllık süreçte 1 trilyon $ ihracat hedefini gerçekleştirmek istiyorsa yerel vasıflı çelik üreticilerine ve konteyner imalatçılarına teşvik sağlamalı,” açıklamasını yaptı.