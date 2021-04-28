Hint hükümeti devlete ait çelik üreticilerinin tasfiyesini durdurdu

Çarşamba, 28 Nisan 2021 17:36:43 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetinin Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) ve Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) gibi devlete ait çelik üreticilerinin tasfiyesini durdurduğu bildiriliyor.

Kaynaklar, şu an tüm çaba pandeminin ikinci dalgasını kontrol altına almak olduğu için hükümetin tasfiye planlarını ilerletmeyeceğini aktarıyor.

Ayrıca, ikinci dalganın ne kadar devam edeceği ya da ekonomik büyüme üzerindeki etkileri belirsiz olduğu için, mevcut durumda varlıkların değerinin doğru hesaplanamayacağı bu yüzden de tasfiye planlarına devam edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Kamu Yatırımları ve Yönetimi birimi, NINL’nin tasfiyesi için açılan ihaleye ilgi gösteren birçok şirket olduğunu açıklamıştı. Söz konusu şirketler arasında Tata Steel, JSW Limited ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) gibi yerel özel çelik şirketleri bulunuyor.

Hükümet, RINL’deki hissesinin tasfiyesini halihazırda onaylamıştı fakat özel yatırımcılar için bir ihale açacak.

Resmi olmayan bilgilere göre, Çelik Bakanlığı, söz konusu tasfiyeleri mevcut mali yıl içinde tamamlamayı planlıyor.