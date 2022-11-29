Hint Honda Cars ve Maruti Suzuki Toyotsu hurdaya ayrılan araçlar için güçlerini birleştirdi

Salı, 29 Kasım 2022 14:18:51 (GMT+3) | Kalküta

Honda Cars India Limited’in (HCIL) hurdaya çıkan araçlara yönelik Maruti Suzuki Toyotsu Limited ile anlaşma imzaladığı belirtildi.

Hindistan hükümeti tarafından onaylı olan ve ülke genelinde hurda ile geri dönüşüm tesisleri kuran Maruti Suzuki Toyotsu, Honda’nın ömrünü tamamlamış araçlarının hurdaya çıkarılmasına yönelik uçtan uça çözümler sunacak.

Anlaşma kapsamında HCIL bayileri aracılığıyla müşterilerine araç tescil iptali ve hurdaya çevirme sertifikası hizmetleri sunacak.

Maruti Suzuki India Limited ile Toyota Tsusho’nun ortak girişimi olan Maruti Suzuki Toyotsu Noida’da önceden yıllık kapasitesi 24.000 seviyesinde yer alan oto söküm ve hurda tesisini devreye almıştı.