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Hint FICCI çelik sektörünün ihracat siparişlerini tamamlaması için 3 ay istedi

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 11:06:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret ve Sanayi Odası (FICCI), yerel çelik sektörünün ihracat sevkiyatlarını tamamlaması için üç aylık bir süre talep etti.

FICCI Çelik Komitesi’nden V.R. Sharma, “Siparişlerin azaltılması ve önceden alınanların sevkiyatlarının tamamlanması için en az üç aylık bir mühlet tanınmasını öneriyorum,” dedi.

FICCI tarafından yapılan açıklamada, “Hükümetin girişimlerini takdir ediyoruz ancak aniden getirilen ihracat vergisi nedeniyle çelik üreticileri ihracatını durdurmak zorunda kalacak. Önceden alınan ve sırada bekleyen siparişlere ne olacak? Üç aylık süre alıcıların mağduriyetini giderecek,” sözlerine yer verildi.

Hindistan hükümeti çelik ürünlerine %15 ihracat vergisi getirdi. Söz konusu verginin satış sözleşmeleri önceden imzalanan ve akreditifleri açılmış yaklaşık 2 milyon mt’luk siparişi riske atabileceği söyleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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