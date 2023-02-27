Hint Essar Group çelik sektörüne yeniden dönmeyi planlıyor

Pazartesi, 27 Şubat 2023 14:06:19 (GMT+3) | Kalküta

Hint Essar Group hem organik hem de irorganik yollarla çelik sektörüne yeniden dönmeyi planladığını belirtti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Essar Steel’in varlıkları ArcelorMittal ve Nippon Steel tarafından iflastan kurtarma yoluyla devralınmış ve 2019 yılından itibaren ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştı.

Essar Group’a yakın kaynaklar şirketin NMDC Steel Limited tarafından inşa edilen 3 milyon mt kapasiteli tesisin özelleştirilme sürecine katılım gösteren şirketler arasında yer aldığını ve Odisha ile Karnataka’da çelik tesisi kurmayı değerlendirdiğini ifade etti.

Ayrıca özellikle demir cevheri rezervlerinin yeterli olduğu Karnataka beraberinde Odisha’da arazi arayışlarının aktif bir şekilde devam ettiği de aktarıldı.

Essar Group ilk etapta kapasitesini aşamalar halinde yıllık 8-10 milyon mt seviyesine çıkarabileceği yıllık 3-4 milyon mt kapasiteli bir tesis inşa etmeyi planlıyor.