Hint entegre çelik üreticileri Covid-19 tedavisinde kullanılan sıvı oksijenin başlıca tedarikçilerinden oldu

Çarşamba, 02 Aralık 2020 12:26:52 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hint entegre çelik üreticileri, Ekim ayına kadar ülke genelinde Covid-19 tedavisi için çeşitli hastanelere toplam 56.446,245 mt sıvı oksijen tedarik ederek, söz konusu ürünün başlıca tedarikçilerinden oldu.

Bakanlık, çelik tesislerinin mevcut sıvı oksijen arzına ve ülkenin farklı eyaletlerinde yapılan günlük dağıtıma dair bilgi veren bir portal oluşturdu.

Bakanlık Covid-19 tedavisi için sıvı oksijen tedariki sağlayan tesislerin detaylarını açıklamasa da, özel çelik tesislerinin 37.364 mt ve devlete bağlı çelik tesislerinin de 19.081 mt tedarik sağladığını belirtti.

Eylül ayında Hindistan Çelik Bakanlığı tüm çelik tesislerinin, Covid-19 hastalarının tedavisi için tüm hastanelere sıvı oksijen tedariki sağlamasına dair bir talimat yayımlamıştı.