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Hint EIL çelik yapı malzemesi üretim kapasitesini artırmak için 15 milyon $ yatırım yapacak

Çarşamba, 22 Şubat 2023 14:19:46 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Everest Industries Limited (EIL), çelik yapı malzemesi imalat tesisi inşa etmek amacıyla yaklaşık 15 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Söz konusu tesisin EIL’nin bağlı kuruluşu aracılığıyla ülkenin güneyinde inşa edileceği ve şirketin üretim kapasitesinin mevcut yıllık 72.000 mt’dan yıllık 114.000 mt’a çıkacağı ifade edildi.

Tesisin inşasının 2024 yılının Mart ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

EIL, çatı kaplama malzemeleri, cephe kaplama malzemeleri, döşeme panelleri, panel ve prefabrik çelik bina gibi çelik yapı malzemeleri imal ediyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Yatırım 

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