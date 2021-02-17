Hint Chromeni Steels entegre paslanmaz çelik tesisi inşaatına başladı

Çarşamba, 17 Şubat 2021 13:05:37 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli Chromeni Steels Private Limited, Gujarat eyaletinin Mundra bölgesinde ülkenin en büyük entegre paslanmaz çelik tesisini inşa ediyor.

Bir şirket yetkilisi, Chromeni’nin ilk aşamada yıllık 700.000 mt kapasiteli bir soğuk haddeleme tesisi inşa edeceğini ve ikinci aşamada da bu tesisin kapasitesini 1 milyon mt’a çıkaracağını söyledi.

Şirket ayrıca 2025 yılına kadar yıllık 4 milyon mt kapasiteli bir sıcak sac tesisi de inşa edecek.

Söz konusu yetkili, projenin inşaatına geçen ay başlandığını söyledi.

Bununla birlikte Chromeni, hükümetin yedi ülkeden ithal paslanmaz yassı mamullere uygulanan antidamping vergisi ile telafi edici vergilerin kaldırıldığı haberini memnuniyetle karşıladı.

Chromeni Müdürü Pratik Shah, “Yakın zaman önce ulusal bütçe görüşmesinde açıklanan karar çok doğruydu. Antidamping vergisi ile telafi edici vergilerin kaldırılması, artan fiyatlar ile düzensiz tedarikler dolayısıyla aylardır zarar gören binlerce küçük, orta ve mikro ölçekli şirkete fayda sağlayacak ve hem üreticiler, hem de son kullanıcılar için eşit şartlar oluşturacak. Bu karar, paslanmaz çelik fiyatları son 6-8 ayda %40’a kadar suni bir artış gösterdiği için piyasaya denge getirecek ve son kullanıcıları piyasadaki aşırı fiyat dalgalanmalarına karşı koruyacak,” şeklinde konuştu.