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Hint çelik üreticisi RINL beşinci kok fırını bataryasını faaliyete soktu

Perşembe, 24 Aralık 2020 15:21:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), beşinci kok fırını bataryasını faaliyete soktuğunu açıkladı.

Visakhapatnam şehrinde bulunan yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli tesis, beşinci kok fırını bataryası ve kömürün yüklenmeden önce ezilip karıştırıldığı birden fazla fırına tahmini 338 milyon $ yatırım yaptı.

Kok fırını bataryası projesinin ana danışmanı devlete bağlı MECON Limited oldu ve projeyi hayata geçirmek için Tata Projects Limited ve BEC Consortium ile anlaşıldı.


Etiketler: Hint Yarımadası  çelik üretimi  Hindistan  |  benzer haberler »


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