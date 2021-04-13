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Hint çelik üreticilerinin Nisan ayında sıcak sac fiyatlarını ikinci kez artırması bekleniyor

Salı, 13 Nisan 2021 11:00:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

SteelOrbis’in finansal danışmanlık şirketlerinden edindiği bilgilere göre, Hindistan’da yerel sıcak fiyatları üreticilerin baz fiyatlarını ikinci kez yükseltmeyi planlamalarından dolayı Nisan ayında 2.000-3.000 INR/mt (27-40$/mt) daha artacak.

Motilal Oswal Institutional Equities, yerel çelik üreticilerinin baz fiyatları üzerinden ikinci kez, yaklaşık 27-40$/mt bir artış açıklamalarını beklediğini belirtti.

CARE Ratings, çelik üreticilerinin Nisan ayında baz fiyatlarını artırmaya devam edeceklerini ve böylece sıcak sac fiyatlarını 2008 yılından beri en yüksek seviyesine taşıyacaklarını ifade etti.

Motilal Oswal, sıcak sac talebindeki artış ve Çin’deki üretim kesintileri sonucu daralan arzın çelik fiyatlarını yükseltmeye devam edeceğini söyledi.

Piyasa kaynakları Hindistan’da sıcak sac fiyatlarının Güney Kore’den ithal sıcak sac fiyatlarına kıyasla hala 9.000 INR/mt (120$/mt) düşük olduğunu ve bunun da yerel üreticilere fiyatlarını yükseltme fırsatı verdiğini ifade etti. Çinli çelik üreticilerinin üretim kısıntılarından dolayı ithalat rekabetinde yer almamaları da bu duruma katkı sağlıyor.

CARE yayınladığı raporda, çelik fiyatlarındaki hızlı artışın altyapı ve otomotiv sektörlerini ciddi anlamda olumsuz etkileyeceğini, zira inşaat ile konut sektörlerinin toplam çelik tüketiminden %55-60 pay aldığını, otomotiv sektörü tüketiminin ise genel tüketimdeki payının %19 olduğunu belitti.

Geçen hafta Hindistan’da entegre çelik üreticileri yerel sıcak sac baz fiyatlarını 4.500-5.000 INR/mt (60-67$/mt) yükseltmişti.

1$ = 75,10 INR


Etiketler: Hindistan  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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