Hint çelik üreticileri uzun ve orta vadeli tedarik anlaşmaları için yeniden pazarlık yapıyor

Salı, 22 Mart 2022 10:57:49 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da yerel çelik üreticileri uzun vadeli tedarik anlaşmaları için yeniden pazarlık yapmaya başladı. Hatta bazı üreticiler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası hammadde fiyatlarında görülen artış ve girdi ithalatındaki kesintiler nedeniyle anlaşmalara mücbir sebepler maddesi eklenmesini istedi.

Jindal Steel and Power Limited (JSPL) müşterilerine yaptığı açıklamada, “Küresel jeopolitik durum sebebiyle koklaşabilir taş kömürü arzında eksiklik var ve fiyatı da oldukça yüksek. Ürünün net maliyeti 25.250 INR/mt seviyesinde. Sizden fiyat artışımızı anlayışla karşılamanızı ve aynı anlaşmanın devam etmesini talep ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

JSW Steel Limited şirketindeki kaynaklar, hammaddelerdeki durumun kritik olduğunu ve bu durum devam ederse şirketin uzun ve orta vadeli tedarik anlaşmaları için müşterilerle yeniden masaya oturmak zorunda kalacağını belirtti.

JSPL Genel Müdürü V R Sharma, “Mücbir sebepler uygulamama politikamız var. Küçük ve orta ölçekli birimler için fiyat artışı uygulamayacağız fakat yerel piyasadaki girdi maliyetlerinde görülen anormallik nedeniyle büyük ölçekli müşterilerimizden tedarik anlaşmalarına yönelik fiyat artışını değerlendirmelerini talep ettik,” şeklinde konuştu.

ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) şirketinden bir yetkili, Mart ayında birçok fiyat artışının yapıldığını ve önümüzdeki günlerde bunun artacağını söyledi. Yetkili, “Otomotiv sektörüyle olan anlaşmalar için yeniden pazarlık yapmayı talep etmeden önce koklaşabilir taş kömürü piyasasındaki durumu takip ediyoruz. Bu sektördeki bazı anlaşmalarımız Nisan ayında sona eriyor ve müşterilerle henüz iletişime geçmedik. Eğer fiyatlar artmaya devam ederse sadece AMNS değil, herkes tedarik anlaşmalarındaki fiyatları artırmak zorunda kalacak,” ifadelerini kullandı.

Ancak şirketlerdeki bazı üst düzey yetkililer, fiyatların sürekli olarak artmasının son kullanıcıların alımlarını sürdürememesine yol açacağını ve fiyatlar aşağı çekilmezse, çelik tüketen endüstrilerin üretimlerini azaltmak zorunda kalacağını belirtti.