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Hint çelik üreticileri küçük ölçekli işletmelere tonaja bağlı indirim yapmayı planlıyor

Salı, 14 Aralık 2021 12:00:26 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticileri, hükümetin çağrısının ardından, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (MSME), tonaja bağlı olarak indirim yapılacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Piyasa kaynakları, yerel üreticilerin, yıllık cirosu 1 milyar INR’nin (13 milyon $) altında yer alan işletmelere, satın aldıkları tonaja bağlı olarak 3.000-4.000 INR/mt (40-53$/mt) indirim yapacağını belirtti.

Bununla birlikte, ihracata yönelik çelik ürünlerinin fiyatlarında da indirimler yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz haftanın sonunda, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, artan çelik fiyatları, fiyatların düşürülmesi ve piyasayı rahatlamak amacıyla çelik ihracatının yasaklanması konularını görüşmek üzere yerel çelik üreticilerinin ve MSME’nin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Yerel üreticiler, baz fiyatlarını 1.500 INR/mt (20$/mt) düşürmeyi teklif etse de söz konusu teklifin, küçük ölçekli işletmelerin üretim maliyetlerine çok az etkisi olacağı gerekçesiyle hem hükümet hem de işletmeler tarafından reddedilmişti.

1$ = 75,77 INR


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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