Hint çelik üreticileri küçük işletmelere indirimli satış yapacak

Hindistan Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh tarafından yapılan açıklamada, yerel çelik üreticilerinin mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yapılacak tedariklerde indirim sağlayacağı belirtildi.
Yerel üreticiler söz konusu işletmelere 2.000-2.500 INR/mt’a (26-33$/mt) varan indirimler yapacak.
Bakan Singh ayrıca bakanlığın entegre olmayan çelik üreticilerinin vasıflı çelik üretimini artırmaya teşvike yönelik bir politika oluşturmak amacıyla çelik sektörü hissedarlarıyla görüşmelere başladığını bildirdi.