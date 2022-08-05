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Hint çelik üreticileri krom cevheri ihracatının serbestleştirilmesini ve termal kömür ithalatına uygulanan verginin kaldırılmasını istiyor

Cuma, 05 Ağustos 2022 10:34:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticileri Tata Steel ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in (AMNS) hükümetten krom cevheri ihracatının serbestleştirilmesini ve termal kömür ithalatına uygulanan verginin kaldırılmasını talep ettiği öğrenildi.

Tata Steel, krom cevheri ihracatının devlete bağlı MMTC Limited aracılığıyla yapılmasını zorunlu tutan sistemin kaldırılmasını istedi.

Söz konusu sistem kapsamında, Tata Steel gibi krom cevheri madencileri dış piyasalara yapılan emtia satışlarından sorumlu MMTC Limited tarafından açılan ihracat ihalelerine tedarik yapıyor.

Krom cevheri ihracatının serbestleştirilmesini isteyen Tata Steel, ticaret ve çelik bakanlıkları ile yaptığı görüşmelerde MMTC Limited’in bankalarca “değersiz alacak” statüsünde kabul edilmesine bağlı olarak yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle minimum sevkiyatları yapamadığını belirtti.

Şirket bağlı kuruluşu Tata Steel Mining Limited’in (TSML) Sukinda, Saraibil ve Kammadra krom cevheri madenlerini ihale yoluyla devraldığını ve TSML’nin bu kapsamda MMTC Limited’e yıllık en az 1,6 milyon mt krom cevheri tedarik etme zorunluluğu bulunduğunu, aksi takdirde ceza ödeyeceğini dile getirdi.

Tata Steel ayrıca MMTC’nin Haziran ayında ihracat ihaleleri açtığını ancak hemen akabinde bu ihaleleri iptal ettiğini ve ürünlerin limanlarda bekletildiğini; dolayısıyla limanlarda meydana gelen depolama sıkıntısı nedeniyle madenlerden sevkiyatlara devam edilemediğini ifade etti.

Söz konusu koşullar altında, MMTC’ye minimum sevkiyatların yapılmasının zorlaştığının ve madencilerin ceza ödemek zorunda kaldığının altını çizen Tata Steel, krom cevherinin devlete bağlı ticaret firmasına yönlendirilmesi zorunluluğunun kaldırılarak madencilerin ceza ödeme riski olmadan serbest bir şekilde satış yapabilmesi talebinde bulundu.

Öte yandan AMNS ise Corex yüksek fırınlarda kullanılan termal kömür ithalatına uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi. Şirket, antrasit, pulverize kömür ve koklaşabilir taş kömürü ithalatına hiç vergi uygulanmadığını ancak metalürjik kömür ithalatının %10 vergiye tabi tutulduğunu söyledi.


Etiketler: Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Tata Steel ArcelorMittal 

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