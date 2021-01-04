Hint çelik üreticileri girdi ürünlerden alınan ithalat vergisinin azaltılmasını talep etti

Pazartesi, 04 Ocak 2021 15:03:12 (GMT+3) | Kalküta

Yerel çelik üreticilerinin temsilcisi Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII), önümüzdeki ay Hindistan Parlamentosu’nda ele alınacak ulusal bütçe görüşmesi öncesinde çelik üretimi girdilerinden alınan ithalat vergisinin azaltılmasını talep etti.

Hindistan Ekonomi Bakanlığı’na gönderilen bildide CII, taş kömürü, metalürjik kok, koklaşabilir taş kömürü ve grafit elektrottan alınan ithalat vergisinin azaltılmasını talep etti.

CII, taş kömüründen alınan standart ithalat vergisinin %2,5 oranında olduğunu ve ürünün yerel piyasadaki arzının “iyi kalitede” olmadığını, mevcut arzın da azaldığını söyledi. Federasyon, çelik endüstrisinin söz konusu ürün için tamamen ithalata bağımlı hale gelebileceğini belirtti ve üründen alınan söz konusu verginin düşürülmesini talep etti.

CII, metalürjik koktan şu anda %5 oranında alınan ithalat vergisinin %2,5 seviyesine indirilmesini önerdi.

CII tarafından gönderilen bildiride, “2704 kodu altında kayıtlı ve toplam hammadde maliyetinin neredeyse %46’sını oluşturan düşük kül içerikli metalürjik kok, çelik üretiminde kullanılan önemli bir hammadde. Bu üründen alınan ithalat vergisinin düşürülmesi, yerel çelik sektörünün maliyet açısından rekabetçi olmasına yardımcı olacak,” ifadelerine yer verildi.

CII ayrıca, koklaşabilir taş kömürü ithalatından alınan %2,5 oranındaki ithalat vergisinin kaldırılmasını önerdi.

Federasyon, yerel elektrot üretiminin %60’ının ihraç edilmesi nedeniyle yerel piyasada arz eksikliği oluştuğu için, Hint çelik üreticilerinin elektrot ithalatı yapmak zorunda olduğunu söyledi. CII, şu anda grafit elektrot ithalatından alınan %7,5 oranındaki verginin de kaldırılmasını talep etti.