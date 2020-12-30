Hint çelik üreticileri fiyat artışlarını savundu

Çarşamba, 30 Aralık 2020 16:40:46 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticileri, hükümet ve kullanıcı sektörlerin fiyatlardaki yükselişlere yönelik artan eleştirileri karşısında, Başbakanlık Ofisi’ne (PMO) son aylarda yapılan artışları savundu.

Hindistan Çelik Birliği (ISA), PMO’ya gönderdiği mesajda, “Çelik sektörüne zaman zaman fiyat artışı yapmak dışında başka bir seçenek bırakmayan bazı çok ciddi ve zorlayıcı sebeplerden bahsetmek istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yerel çelik üreticilerinin bu savunması, Hindistan Kara yolları Bakanı Nitin Gadkari’nin, yerel çelik ve çimento üreticilerinin fiyatları artırmak adına kartel oluşturarak, hükümetin salgın sonrası endüstriyel hareketliliği artırma planlarından faydalandığını söylemesi ve çeşitli kullanıcı sektörlerin çelik fiyatlarındaki artışa karşı çıkmasını desteklemesinin ardından yapıldı.

ISA, nihai mamul fiyatlarındaki keskin artışların sebebi olarak, demir cevheri ile tüm hammadde fiyatlarındaki artışları, küresel çelik arzındaki eksikliği ve Covid-19’un yarattığı kesintilerin yol açtığı düşük kapasite kullanım seviyesini gösterdi. ISA ayrıca demir cevheri ihracatının geçici olarak yasaklanmasını talep etti.

ISA Genel Sekreteri Bhaskar Chatterjee, “Covid-19 salgının yarattığı kesintilerin ardından çelik arzında görülen geçici eksiklik nedeniyle uluslararası fiyatlar, geçen sene kaydedilen en düşük seviye olan 397$/mt’dan 750$/mt seviyesinin üstüne çıktı. Hindistan’ın açık bir ekonomiye sahip olması nedeniyle ülkedeki çelik fiyatları da yükseldi,” şeklinde konuştu.

Chatterjee, bu yılın Haziran-Aralık döneminde demir cevheri fiyatlarının 1.000 INR/mt (14$/mt) artışla neredeyse iki katına çıktığını, nihai mamul fiyatlarında görülen en düşük artışın ise yaklaşık 2.000 INR/mt (28$/mt) olduğunu söyledi.

ISA, nihai mamul fiyatlarındaki artışın, mevcut mali yılda şu ana kadar çelik üretiminde görülen %19’luk düşüşte de etkisi olduğunu belirtti.