Hint çelik üreticileri enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle yeni fiyatlandırma modeli üzerinde çalışıyor

Pazartesi, 25 Ekim 2021 11:49:05 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hint yerel çelik üreticileri, enerji maliyetlerindeki fiyat dalgalanmalarını, nihai fiyatlandırmaya yansıtan bir uzun vadeli tedarik sözleşmesi modeli üzerinde çalışmaya başladı.

Çelik üreticileri yetkilileri, 3 ila 6 aylık uzun vadeli tedarik sözleşmelerinde, enerji maliyetleri ile koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki sert artışların nihai teslim fiyatlarına yeterince yansıtılamadığını ve bu nedenle, üreticilerin, enerji ile koklaşabilir taş kömürü maliyetlerindeki değişimleri, teslimat zamanlarındaki fiyatlandırmaya haftalık veya aylık yansıtabilmek için müşterilerini, değişken fiyatlandırma modelinin uygulanması amacıyla ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

İthal koklaşabilir taş kömürü satış fiyatlarının, bu yılın başından beri 110$/mt CFR’dan yaklaşık 430$/mt CFR seviyesine çıktığı ve 1, 3 veya 6 aylık uzun vadeli tedarik sözleşmeleri olan üreticilerin, söz konusu artışları tazmin edemediği öğrenildi.

Yetkililer, enerji maliyetleri doğrultusunda ilave ücretlerin getirilme şartının bulunduğu Avrupa Birliği’ndeki uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli küresel maden fiyatlandırma modellerinin incelendiğini söyledi.

Distribütörler, tüccarlar veya diğer piyasa oyuncuları aracılığıyla yapılan satışlarda fiyatlar, günlük ve haftalık olarak değişiyor ve enerji maliyetlerindeki değişime göre düzenlenebiliyor ancak son kullanıcılarla yapılan uzun vadeli sözleşmelerde, enerji maliyetlerindeki dalgalanmaları tazmin etmek oldukça zor.