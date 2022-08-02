Hint binek araç üreticilerinin satışları Temmuz ayında artış gösterdi

Salı, 02 Ağustos 2022 10:59:19 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın başlıca binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Temmuz ayında artış kaydetti.

Söz konusu ayda, Tata Motors’un satışları yıllık %51,12 artışla 81.790 adet, Mahindra & Mahindra’nın satışları ise yıllık %33,29 artışla 28.053 adet seviyelerinde yer aldı.

Binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %8,28 artışla 175.916 adet seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda, pazar payı bakımından en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %5 artışla 6.249 adet satış yaparken, Honda Cars Limited’in satışları yıllık %12 artarak 6.784 adet ve Skoda India’nin satışları ise yıllık %44 artışla 4.447 adet seviyelerinde kaydedildi.