Hint binek araç üreticilerinin satışları Ocak ayında farklı seyirler izledi

Çarşamba, 02 Şubat 2022 11:54:37 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın başlıca binek araç üreticilerinden üçünün satışları bu yılın Ocak ayında artarken, diğerleri düşüş kaydetti.

Buna göre, binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları Ocak ayında yıllık %3,96 düşüşle 154.379 adet seviyesinde yer aldı. MSIL’nin satışları Aralık ayında aylık %8 düşmüştü. Bu durum üreticinin satışlarındaki düşüşün yavaşladığını gösteriyor.

Söz konusu ayda, ülkenin en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %15 düşüşle 44.022 adet, Honda Motors’un satışları ise yıllık %8 düşüşle 10.427 adet oldu.

Ayrıca Toyota Kirloskar Motors Limited’in satışları da yıllık %34 düşerek 7.328 adet seviyesinde yer aldı.

Öte yandan Tata Motors Limited’in satışları yıllık %51 artarak 40.777 adet, MG Motors’un satışları yıllık %20 artışla 4.306 adet ve Nissan’ın satışları ise %6 artışla 4,250 adet seviyelerinde kaydedildi.