Hint binek araç üreticilerinin satışları Kasım ayında çift haneli artış gösterdi

Pazartesi, 05 Aralık 2022 09:49:11 (GMT+3) | Kalküta

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Kasım çift haneli artış gösterdi.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %21 artışla 132.395 adet seviyesine yükselirken, ikinci en büyük pazar payına sahip Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları ise yıllık %30 artışla 48.003 adet oldu.

Kasım ayında Tata Motors’un satışları yıllık %55 artışla 46.037 adet, Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %55 artışla 30.392 adet olurken, Kia Motors India’nın satışları yıllık %49 artışla 19.301 adet ve MG Motors India’nın satışları ise yıllık %38 artışla 3.666 adet seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda yalnızca Honda Motors’un satışları yıllık %17 düşüşle 6.600 adet ve Nissan Motors’un satışları yıllık %18 düşüşle 2.643 adet seviyelerine geriledi.